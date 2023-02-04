Над Америкой заметили ещё один китайский воздушный шар

Над Америкой заметили ещё один китайский воздушный шарРазведка КНР становится всё страннее и страннее
На днях в воздушном пространстве США заметили китайский аэростат. Это, конечно, вызвало ажиотаж. Высокопоставленные лица в Соединённых Штатах предположили, что воздушный шар может вести разведку. Пекин же утверждает, что аэростат собирает метеоданные. Теперь СМИ сообщают, что аналогичный аппарат заметили над Южной Америкой.
Фото: Chase Doak/Reuters
Мнения по поводу эффективности аэростата разделились. Кто-то считает, что он не может дать ценных данных КНР, другие говорят, что недооценивать разведывательные способности воздушного шара не стоит.
Как сообщает CNN, ещё один китайский воздушный шар в настоящее время пролетает над Латинской Америкой. Неясно, где именно находится аэростат, но официальный представитель США сообщил журналистам, что он, похоже, не направляется в Соединённые Штаты.