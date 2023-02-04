Наука и технологии
12:31, 04 февраля 2023
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Над Америкой заметили ещё один китайский воздушный шар

Разведка КНР становится всё страннее и страннее

На днях в воздушном пространстве США заметили китайский аэростат. Это, конечно, вызвало ажиотаж. Высокопоставленные лица в Соединённых Штатах предположили, что воздушный шар может вести разведку. Пекин же утверждает, что аэростат собирает метеоданные. Теперь СМИ сообщают, что аналогичный аппарат заметили над Южной Америкой.

Над Америкой заметили ещё один китайский воздушный шар

Фото: Chase Doak/Reuters

Мнения по поводу эффективности аэростата разделились. Кто-то считает, что он не может дать ценных данных КНР, другие говорят, что недооценивать разведывательные способности воздушного шара не стоит.

Как сообщает CNN, ещё один китайский воздушный шар в настоящее время пролетает над Латинской Америкой. Неясно, где именно находится аэростат, но официальный представитель США сообщил журналистам, что он, похоже, не направляется в Соединённые Штаты.

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