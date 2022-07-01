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Над Антарктидой на воздушном шаре поднимут гигантский телескоп

Это явно дешевле запусков на ракете
В декабре 2023 года высотный аэростат NASA поднимется из Антарктиды. И на нем будет установлен телескоп ASTHROS, оснащенный зеркалом диаметром 2,5 метра.
Над Антарктидой на воздушном шаре поднимут гигантский телескоп

По словам представителей космического агентства, основная сложность таких запусков заключается в том, что телескоп, установленный на воздушном шаре, должен быть надежным, что особенно важно для ASTHROS с его 2,5-метровым зеркалом, которое должно не только выдерживать механические вибрации, но и силу гравитации, которая постарается согнуть зеркало.

Для достижения этой цели итальянская оптическая компания Media Lario изготовила первичное зеркало ASTHROS из панелей легкого алюминия в сотовой структуре с поверхностями из позолоченного никеля. Для прочности и легкости оно было установлено в корпус из углеродного композита.

Покрытие позволяет зеркалу отражать слабый свет в дальнем инфракрасном диапазоне волн. Это позволит ASTHROS рассмотреть звездообразующие регионы нашей галактики и построить трехмерные карты высокого разрешения распределения и движения газов, а также сравнить их с далекими галактиками, чтобы лучше понять, как формируются и умирают звезды.

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