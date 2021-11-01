Над экспериментальной военной базой США заметили секретный беспилотник

Наука и технологии
Сегодня в 19:32
1 мин.
Над экспериментальной военной базой США заметили секретный беспилотникРазведывательный аппарат
В сети опубликовали снимки секретного беспилотника США, который называют RQ-180. На этот раз аппарат заметили над Зоной 51, военной базой в штате Невада, которая, как считается, используется для экспериментальных тестов новейших летательных аппаратов и систем вооружения.
До этого RQ-180 замечали над пустыней Мохаве. The Drive публикует последнее фото аппарата.
Как рассказал автор снимка, он услышал шум самолёта и заметил конденсационный след в небе над Зоной 51. Сначала мужчина решил, что видит бомбардировщик Northrop B-2 Spirit, но потом понял, что аппарат выглядит не так. Очевидец понял, что перед ним двухдвигательный самолёт. Журналисты также опознали в аппарате засекреченный RQ-180.
Про Northrop Grumman RQ-180 известно, что это разведывательный БПЛА, который способен патрулировать в течение 24 часов на высоте до 18 000 метров.
Источник: The Drive