Над экспериментальной военной базой США заметили секретный беспилотник

Как рассказал автор снимка, он услышал шум самолёта и заметил конденсационный след в небе над Зоной 51. Сначала мужчина решил, что видит бомбардировщик Northrop B-2 Spirit, но потом понял, что аппарат выглядит не так. Очевидец понял, что перед ним двухдвигательный самолёт. Журналисты также опознали в аппарате засекреченный RQ-180.

Про Northrop Grumman RQ-180 известно, что это разведывательный БПЛА, который способен патрулировать в течение 24 часов на высоте до 18 000 метров.