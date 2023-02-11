Над Гавайями заметили странную зеленую "стену" из лазеров: ученые приблизились к ответу

Первоначально считалось, что огни исходили от спутника NASA ICESat-2, но оказалось, что виноват, возможно, был другой спутник.

Команда ICESat-2 провела моделирование траекторий спутников и определила китайский спутник Daqi-1/AEMS как наиболее вероятный источник лазерных огней.

Спутник NASA ICESat-2 обстреливает Землю лазерными импульсами, чтобы измерить поверхность нашей планеты. Цвет этого лазера - ярко-зеленый, поэтому он казался очевидным виновником огней на Гавайями. Однако на борту Daqi-1 установлен аналогичный прибор, и его траектория совпала со временем появления огней на небе.