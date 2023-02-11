Над Гавайями заметили странную зеленую "стену" из лазеров: ученые приблизились к ответу

Над Гавайями заметили странную зеленую "стену" из лазеров: ученые приблизились к ответуОсталось дождаться ответа от китайской стороны
28 января телескоп на Гавайях заснял необычные зеленые огни, выстроенные “стеной”. После некоторого замешательства команда телескопа определила, что источником огней, скорее всего, был китайский спутник.
Фото: Телескоп "Субару"
Первоначально считалось, что огни исходили от спутника NASA ICESat-2, но оказалось, что виноват, возможно, был другой спутник.
Команда ICESat-2 провела моделирование траекторий спутников и определила китайский спутник Daqi-1/AEMS как наиболее вероятный источник лазерных огней.
Спутник NASA ICESat-2 обстреливает Землю лазерными импульсами, чтобы измерить поверхность нашей планеты. Цвет этого лазера - ярко-зеленый, поэтому он казался очевидным виновником огней на Гавайями. Однако на борту Daqi-1 установлен аналогичный прибор, и его траектория совпала со временем появления огней на небе.