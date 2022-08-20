Над главой Facebook* посмеялись за нелепый аватар для метавселенной. Он показал тот, что получше

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Над главой Facebook* посмеялись за нелепый аватар для метавселенной. Он показал тот, что получшеВыглядит, правда, не так плохо
В понедельник Марк Цукерберг объявил, что его компания Meta (*компания и принадлежащие ей соцсети признаны в РФ экстремистскими и запрещены) запустит Horizon Worlds, социальную платформу метавселенной компании, во Франции и Испании. Пост бизнесмена сопровождался его аватаром, который многие сочли очень странным, примитивным и смешным. Теперь Цукерберг опубликовал обновлённую версию аватара.
В новом посте Марк признал, что аватар, который он опубликовал ранее, действительно был довольно простым. Бизнесмен объяснил это тем, что его сделали очень быстро. Цукерберг добавил, что Horizon Worlds «способна на гораздо большее».
Horizon Worlds доступна на гарнитурах Quest VR.