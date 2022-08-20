Над главой Facebook* посмеялись за нелепый аватар для метавселенной. Он показал тот, что получше

Выглядит, правда, не так плохо

В понедельник Марк Цукерберг объявил, что его компания Meta (*компания и принадлежащие ей соцсети признаны в РФ экстремистскими и запрещены) запустит Horizon Worlds, социальную платформу метавселенной компании, во Франции и Испании. Пост бизнесмена сопровождался его аватаром, который многие сочли очень странным, примитивным и смешным. Теперь Цукерберг опубликовал обновлённую версию аватара.