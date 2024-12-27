Над Россией к Новому Году произойдёт второе новолуние

31 декабря жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — «чёрную» Луну, или второе новолуние, когда спутник Земли исчезает из поля зрения, поскольку его диск оказывается полностью в тени планеты. Этот феномен был описан в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), ссылаясь на данные их астрофизического комплекса. Как объяснила заведующая комплексом НГУ Альфия Нестеренко, в этом месяце Луна пройдёт необычную фазу — 31 декабря случится второе новолуние, что редко наблюдается.

Новолуние невозможно увидеть невооружённым глазом, поскольку Луна не отражает свет в этот период. Однако Нестеренко уточнила, что в случае вспышки от метеорита, который может столкнуться с Луной, появится светящееся пятно. Это явление происходит довольно часто, около одного раза в час, но чтобы зафиксировать его, нужно иметь телескоп и камеру, которая будет постоянно записывать видео Луны в тот момент, когда она скрыта от прямого освещения.

Помимо новолуний, в первые дни нового года можно будет наблюдать другие интересные астрономические события. Например, 4 января Луна полностью закроет Сатурн, и это можно будет увидеть в Центральной России, а 5 января жители Сибири смогут наблюдать, как Луна скрывает Нептун. В этот момент Луна будет находиться в третьей фазе, и явление «покрытия» планеты будет заметно невооружённым глазом, но нужно будет терпеливо ждать, когда планета исчезнет за Луной и снова появится.