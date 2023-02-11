Над США сбили еще один "шпионский" воздушный шар, а против китайских компаний ввели санкции

По мнению Вашингтона, их деятельность противоречит интересам национальной безопасности и/или внешней политики США.

Напомним, что 4 февраля США уже сбивали китайский воздушный шар в небе над Южной Каролиной. МИД Китая не оценило такой подход, заявив, что это нанесло ущерб стабилизации отношений между двумя государствами. После чего, уже 10 февраля, над Аляской пролетал неизвестный аэростат, и в этот раз правительство страны не мешкало – его сбили достаточно быстро. Принадлежность и назначение воздушного шара не были установлены.