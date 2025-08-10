Над военными базами ФРГ заметили более 500 неизвестных дронов. Сбивать их нельзя

Опубликовано 10 августа 2025, 16:301 мин.
Над военными базами ФРГ заметили более 500 неизвестных дронов. Сбивать их нельзяЗаконы такие
С января по март 2025 года в Германии зафиксировали 536 пролётов неизвестных дронов, сообщает газета Bild со ссылкой на отчёт Федерального ведомства по уголовным делам. Большинство беспилотников замечали над военными базами — 117 раз, и объектами важной инфраструктуры — 88 раз.
© Ferra.ru
Особое внимание уделялось военно-морской базе в Вильгельмсхафене и авиабазе Рамштайн, где одновременно наблюдали до 15 дронов. Также беспилотники пролетали над аэропортами, оборонными заводами, железнодорожными вокзалами и правительственными зданиями.
В отчёте говорится, что нет подтверждений участия иностранных государств в этих полётах, но такой вариант не исключён. При этом в Германии действуют законы, запрещающие военным сбивать дроны, даже если они могут представлять опасность.