Над военными базами ФРГ заметили более 500 неизвестных дронов. Сбивать их нельзя

Особое внимание уделялось военно-морской базе в Вильгельмсхафене и авиабазе Рамштайн, где одновременно наблюдали до 15 дронов. Также беспилотники пролетали над аэропортами, оборонными заводами, железнодорожными вокзалами и правительственными зданиями.

В отчёте говорится, что нет подтверждений участия иностранных государств в этих полётах, но такой вариант не исключён. При этом в Германии действуют законы, запрещающие военным сбивать дроны, даже если они могут представлять опасность.