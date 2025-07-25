Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2025, 21:19
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Наделла объяснил увольнения в Microsoft и рассказал о будущем с ИИ

15 000 человек лишились работы
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла признал, что массовые увольнения в компании сильно его затронули. В этом году Microsoft сократила почти 15 000 сотрудников, чтобы сосредоточиться на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ).
Наделла объяснил увольнения в Microsoft и рассказал о будущем с ИИ

© Ferra.ru

В письме сотрудникам Наделла назвал увольнения трудным, но необходимым шагом. Он отметил, что такие перемены создают вызовы, но также открывают возможности для нового начала и улучшения лидерства в компании.

В июне 2024 года в компании работало около 228 000 человек. Недавно Microsoft объявила о планах уволить еще около 9 000 сотрудников.

Наделла призвал сотрудников сосредоточиться на миссии компании — помогать людям и организациям достигать большего благодаря ИИ.

Аналитики отмечают, что подобные увольнения происходят сейчас во многих технологических компаниях из-за растущего влияния ИИ.

Источник:cryptopolitan
Автор:Максим Многословный
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