Наделла объяснил увольнения в Microsoft и рассказал о будущем с ИИ

В письме сотрудникам Наделла назвал увольнения трудным, но необходимым шагом. Он отметил, что такие перемены создают вызовы, но также открывают возможности для нового начала и улучшения лидерства в компании.

В июне 2024 года в компании работало около 228 000 человек. Недавно Microsoft объявила о планах уволить еще около 9 000 сотрудников.

Наделла призвал сотрудников сосредоточиться на миссии компании — помогать людям и организациям достигать большего благодаря ИИ.

Аналитики отмечают, что подобные увольнения происходят сейчас во многих технологических компаниях из-за растущего влияния ИИ.