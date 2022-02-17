Надежда умирает последней: более 350 людей могут вновь оказаться слепыми

“Это фантастическая технология и паршивая компания”, - сказал Росс Доерр, пациент Second Sight, в интервью IEEE Spectrum.

Имплантаты компании Second Sight, Argus I и Argus II, не восстанавливают нормальное зрение; люди видят предметы в оттенках серого, которые исчезают, когда они двигают головой. И результаты варьируются от человека к человеку. Некоторые пользователи первых таких имплантатов, которые начали устанавливать десять лет назад, уже с трудом различают даже основные формы. Другие пока что еще могут заниматься даже такими вещами, как катание на лыжах.

Людям, получившим имплантаты, говорили, что в будущем будут выпущены обновления и усовершенствования технологии, например, обновление программного обеспечения для увеличения количества пикселей в системе и улучшения теплового изображения, сообщило издание IEEE Spectrum. Но эти улучшения так и не были реализованы. В 2019 году компания Second Sight заявила, что планирует постепенно отказаться от технологии имплантации сетчатки.

В 2020 году генеральный директор покинул компанию, а большинство сотрудников были уволены. Компания Second Sight сообщила IEEE Spectrum, что увольнения означают, что она “не в состоянии продолжать прежний уровень поддержки и связи для центров Argus II и пользователей”.

Теперь Second Sight планирует слияние с биофармацевтической компанией для работы над доставкой лекарств. Пациенты Argus все еще не знают, что это значит для них, и боятся, что останутся с мертвым оборудованием, которое невозможно починить.