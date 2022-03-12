Надо успеть к 8 марта: названы растения на грани исчезновения

Исследователи из Смитсоновского института задались целью определить, какие именно виды растений больше всего пострадали от человека с начала антропоцена - геологической эпохи, отмеченной глубоким воздействием человека на Землю, среди которого глобальное потепление, вырубку лесов и другие негативные результаты индустриализации.

Они проанализировали данные о 86 592 видах растений, собрав информацию из международных баз данных о различных видах растений: будь то сельскохозяйственные культуры,, инвазивные виды сорных растений, исчезающие виды, которые нуждаются в защите, или редкие виды.

Около 20 290 видов растений относятся к категории “проигравших” - например, дерево магнолия с Гаити, которое больше нигде не растет. Более мелкие виды растений, такие как цикады, семейство кипарисовых, например, красное дерево и можжевельник, скорее всего, исчезнут полностью.