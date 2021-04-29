Наглядно показана опасность переписки на смартфоне за рулём автомобиля

В эксперименте Lexus участвовала группа людей. Они сели за руль Lexus NX. У этого автомобиля была особенность — его стёкла становились непрозрачными почти на 5 секунд. Так специалисты имитировали отвлекающий фактор, схожий со смартфоном. Именно 4,6 секунды в среднем занимает чтение и отправка сообщения за рулём.

С непрозрачными стёклами все участники выезжали за пределы дорожной разметки или сталкивались с искусственными препятствиями. Lexus сообщает, что после эксперимента все участники кардинально пересмотрели свое отношение к использованию телефона за рулём.

В компании заявили, что в России более 25 млн водителей пользуются гаджетами за рулём автомобиля.