Найден белок, полезный для «стирания» и «замены» воспоминаний

Ещё в 2004 году учёные показали, что с помощью пропранолола можно «стереть» из памяти какое-то негативное воспоминание. В новой работе исследователи из Кембриджского университета описали принцип работы белка хвостовика, который выполняет роль «каркаса» для рецепторов, определяющих силу связей меду нейронами. Этот белок оказался важен для изменения воспоминаний у животных под воздействием пропранолола. Если белок расщеплялся в процессе, это значило, что воспоминания можно изменить.

Свои догадки учёные проверили на крысах. Их сначала били током, а затем напоминали об этом с помощью ассоциаций. Затем животным делали инъекции пропранолола и смотрели на результат.