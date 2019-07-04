Найден биологический «переключатель» для взросления организма

Открытие сделали исследователи из Рочестерского и Нью-Йоркского университетов. Они изучали червей Caenorhabditis elegans. Больше всего учёных интересовало, в какой момент начинается взросление организма. Вообще, признаками взросления считаются изменение форм тела и окончательное формирование гениталий, а также изменения нервной системы.

В итоге исследователи нашли у червей два гена, служащих своего рода переключателями, срабатывание которых знаменует начало взросления. Это гены LIN-28 и LEP-2. С ними взаимодействует другой ген LEP-5, контролирующий переход от одной стадии развития к другой.

Учёные утверждают, что у людей во время полового созревания активируются подобные гены. А изучение этого процесса важно для того, чтобы правильно оценивать здоровье подростков, в частности психическое.