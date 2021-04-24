Наука и технологии
Сегодня в 18:15
Найден ближайший к Земле кандидат в чёрную дыру
Эта дыра довольно лёгкая
Учёные выяснили, что тёмный компаньон красного гиганта V723 Mon может стать ближайшей к Земле чёрной дырой. Этот объект будет на удивление лёгким.
Кратко о работе учёных рассказывает «N+1». Исследователи проанализировали данные наблюдений наземных и космических телескопов за красным гигантом V723 Mon. Он находится в созвездии Единорога. Отдалён от Солнца на 1500 световых лет.
Учёные поняли, что у красного гиганта есть спутник. Он должен быть тусклым и массивным. Исследователи провели моделирование и рассказали, что масса компаньона V723 Mon составляет более трёх масс Солнца. Скорее всего, объект является чёрной дырой. Она не аккрецирует на себя вещество звезды-компаньона, но немного влияет на её форму.