Найден дешёвый способ создавать топливо из растений

«Процесс превращения сахара в спирт должен быть очень эффективным, если вы хотите, чтобы конечный продукт был конкурентоспособен с ископаемым топливом», — объяснили учёные. Новая разработка должна снизить стоимость этого процесса.

В основе открытия — более простой метод создавать «молекулы-помощники», которые позволяют углероду в клетках превращаться в энергию. Это молекулы, или кофакторы, в особых формах известны как ключевая часть процесса превращения сахара из растений в бутанол или этанол для топлива. Учёные говорят, что стоимость бутанола можно снизить вполовину, используя эти кофакторы. Новый метод уже проверили в лаборатории.