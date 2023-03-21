Найден динозавр с самой длинной шеей. Посмотрите, как он выглядел

16:36, 21 марта 2023
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Найден динозавр с самой длинной шеей. Посмотрите, как он выгляделДлина составляла более 15 метров!
Учёные проанализировали окаменелые кости и выяснили, что один травоядный динозавр может претендовать на звание обладателя самой длинной шеи.
Фото: Unsplash
Речь о Mamenchisaurus sinocanadorum. Его останки были обнаружены на северо-западе Китая в 1987 году. Пересматривая окаменелость и сравнивая её размер и структуру с другими длинношеими зауроподами, группа исследователей оценила, что шея M. sinocanadorum в длину составляла 15,1 метра.
Исследователи предполагают, что такая длинная шея закрепилась у динозавра потому, что была удобна при кормлении. Она позволяла добывать труднодоступную еду, например, ту, что растёт высоко и далеко. Также длина шеи могла служить признаком того, что особь является хорошим половым партнёром.