Найден динозавр с самой длинной шеей. Посмотрите, как он выглядел

Исследователи предполагают, что такая длинная шея закрепилась у динозавра потому, что была удобна при кормлении. Она позволяла добывать труднодоступную еду, например, ту, что растёт высоко и далеко. Также длина шеи могла служить признаком того, что особь является хорошим половым партнёром.