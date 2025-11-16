Найден древний монумент майя, что меняет представление об истории цивилизации

Недавно учёные обнаружили на территории Агуада Феникс крестовидную яму с ритуальными предметами: нефритовыми топорами, фигурками животных и женщины, а также цветными минералами. Пигменты были разложены по сторонам света — синий на севере, зелёный на востоке, жёлтый на юге и выцветший красный на западе.

Лидарные сканы показывают, что вся конструкция ориентирована по солнцу и связана с 260-дневным священным календарём майя. Вокруг также обнаружены дороги и каналы длиной до десяти километров.