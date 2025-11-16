Найден древний монумент майя, что меняет представление об истории цивилизации

Найден древний монумент майя, что меняет представление об истории цивилизацииПора переписывать книги?
© Takeshi Inomata/University of Arizona
Главная находка — площадка Агуада Феникс, датируемая около 1000 года до н. э. Это гигантская искусственная платформа длиной почти полтора километра. Она оказалась самым крупным известным сооружением майя и намного старше знаменитых городов. При этом следов правителей или централизованной власти здесь нет — люди строили это без «жёсткой социальной структуры».
Недавно учёные обнаружили на территории Агуада Феникс крестовидную яму с ритуальными предметами: нефритовыми топорами, фигурками животных и женщины, а также цветными минералами. Пигменты были разложены по сторонам света — синий на севере, зелёный на востоке, жёлтый на юге и выцветший красный на западе.
Лидарные сканы показывают, что вся конструкция ориентирована по солнцу и связана с 260-дневным священным календарём майя. Вокруг также обнаружены дороги и каналы длиной до десяти километров.