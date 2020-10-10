Найден фундаментальный предел скорости звука

Кратко об открытии пишет ТАСС. Звуковые волны — это колебания, которые могут распространяться по различным средам. В каждой среде они имеют свою скорость. В воздухе, например, она равна 335 м/сек, а в воде — 1,5 км/сек. Учёные решили узнать, каков фундаментальный верхний предел для скорости звука.

Исследователи выяснили, что предел в данном случае связан с двумя фундаментальными константами — соотношением масс протона и электрона и постоянной тонкой структуры. Из-за этих констант максимальная скорость звука ограничена 36,1 км/сек. Почти достичь этого предела звук может в металлическом водороде.