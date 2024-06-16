Найден генетический «переключатель» роста костей

Используя флуоресцентные эмбрионы мышей, ученые отслеживали активность энхансеров в костных клетках, точно определяя их критическую роль в регуляции генов. Полученные результаты позволяют предположить, что вариации в этих переключателях могут объяснять различия в росте человека и лежать в основе некоторых костных пороков.

Инновационный подход, использованный в исследовании, позволяет по-новому взглянуть на генетические механизмы, выходящие за рамки кодирующих генов, что может изменить наше понимание нарушений развития, пишут ученые.

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