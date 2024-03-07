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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 18:45
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Найден глубоководный червь, который похож на «живой волшебный ковер»

Обнаружили у берегов Коста-Рики
Морские глубины продолжают открывать свои скрытые чудеса: у берегов Коста-Рики обнаружен новый вид червей, обитающих вблизи метановых просачиваний.

Грег Раус, морской биолог из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, и его команда идентифицировали и назвали червя Pectinereis strickrotti.

По словам Брюса Стрикротта, пилота подводного аппарата, который помог обнаружить червя и в честь которого он был назван, это удивительное существо обладает удлиненным телом, украшенным перьевыми придатками, называемыми параподиями, напоминающими, по его словам, «живой волшебный ковер».

Найден глубоководный червь, который похож на «живой волшебный ковер»
© Ekin Tilic / University of California - San Diego

Ключевые характеристики Pectinereis strickrotti.

  • Среда обитания: глубоководные участки моря (глубина около 1 000 метров) вблизи метановых просачиваний.

  • Размер: 10 сантиметров в длину

  • Семейство: Nereididae

Особенности? Жабры, выстилающие параподии (необычно для Nereididae). Большие шипы на хвостах самцов (возможно, играют роль в размножении). Они слепы из-за глубоководной среды. Вероятно, полагаются на обоняние и осязание для навигации.

Благодаря этому открытию общее число новых видов, обнаруженных в метановых просачиваниях Коста-Рики с 2009 года, достигло 48. Планируются дальнейшие исследования.