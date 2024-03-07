Найден глубоководный червь, который похож на «живой волшебный ковер»

Грег Раус, морской биолог из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, и его команда идентифицировали и назвали червя Pectinereis strickrotti.

По словам Брюса Стрикротта, пилота подводного аппарата, который помог обнаружить червя и в честь которого он был назван, это удивительное существо обладает удлиненным телом, украшенным перьевыми придатками, называемыми параподиями, напоминающими, по его словам, «живой волшебный ковер».