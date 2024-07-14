Найден хакер, виновный во взломе одного их крупнейших операторов США - AT&T

Опубликовано 14 июля 2024, 09:00
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Найден хакер, виновный во взломе одного их крупнейших операторов США - AT&TОн арестован в Турции
Джон Биннс, ранее обвиненный в крупной утечке данных в компании T-Mobile, теперь связан со значительной утечкой данных в AT&T, как сообщают источники 404 Media. Телекоммуникационный гигант сообщил, что в результате взлома, обнаруженного в апреле, были скомпрометированы метаданные почти всех его клиентов.
Snowflake, популярный инструмент для хранения данных, стал жертвой нескольких известных взломов, включая те, что затронули Ticketmaster и Santander. Компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, идентифицировала "агента угрозы" UNC5537, в состав которого входят члены из Северной Америки, сотрудничающие с человеком, находящимся в Турции - скорее всего, Биннсом.
Биннс, гражданин США, был арестован в Турции. Компания AT&T подтвердила, что власти задержали одного человека, причастного к взлому, что согласуется с "текущими юридическими событиями" вокруг Биннса, пишут СМИ.