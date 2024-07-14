Найден хакер, виновный во взломе одного их крупнейших операторов США - AT&T

Snowflake, популярный инструмент для хранения данных, стал жертвой нескольких известных взломов, включая те, что затронули Ticketmaster и Santander. Компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, идентифицировала "агента угрозы" UNC5537, в состав которого входят члены из Северной Америки, сотрудничающие с человеком, находящимся в Турции - скорее всего, Биннсом.

Биннс, гражданин США, был арестован в Турции. Компания AT&T подтвердила, что власти задержали одного человека, причастного к взлому, что согласуется с "текущими юридическими событиями" вокруг Биннса, пишут СМИ.