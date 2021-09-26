Найден клещ, проживший без секса миллионы лет

Группа исследователей из Европы рассказала, что клещ является диплоидным организм, то есть содержащим одну или несколько хромосом более чем в двойном числе. В этом смысле он похож на человека. Только человек использует секс, чтобы получить генную вариативность, а клещ Oppiella nova обходится эффектом Мезельсона. Это процесс мутации, который происходит в одних и тех же генах, но позволяет создать уникальную генную сигнатуру у бесполых организмов.

Стоит отметить, что данный клещ стал первым доказательством существования эффекта Мезельсона.