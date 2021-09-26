Найден клещ, проживший без секса миллионы лет

Наука и технологии
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Найден клещ, проживший без секса миллионы летОбходится другими методами
Секс не обязателен для размножения, но эволюция «наказывает» тех, кто слишком долго пренебрегает этим. Эукариотам приходится обмениваться хромосомами для поддержания генного разнообразия. Однако нашлось существо, которое успешно существует без секса миллионы лет. Это панцирный клещ Oppiella nova.
Группа исследователей из Европы рассказала, что клещ является диплоидным организм, то есть содержащим одну или несколько хромосом более чем в двойном числе. В этом смысле он похож на человека. Только человек использует секс, чтобы получить генную вариативность, а клещ Oppiella nova обходится эффектом Мезельсона. Это процесс мутации, который происходит в одних и тех же генах, но позволяет создать уникальную генную сигнатуру у бесполых организмов.
Стоит отметить, что данный клещ стал первым доказательством существования эффекта Мезельсона.