Найден материал для безопасных и высокопроизводительных литий-ионных батарей

Твердотельные батареи имеют ряд преимуществ перед традиционными литий-ионными аккумуляторами: они не воспламеняются, обладают более высокой плотностью энергии и могут быстрее заряжаться. Однако достижение высокой проводимости и хорошего контакта между электродами было серьезным препятствием.

В недавнем исследовании, проведенном группой специалистов из Токийского научного университета и корпорации DENSO, был найден новый перспективный материал — оксифторид типа пирохлора, который решает эти проблемы. Этот материал обеспечивает высокую ионную проводимость даже при низких температурах, оставаясь при этом стабильным на воздухе (в отличие от альтернативных вариантов на основе сульфидов).

При продолжении исследований новые твердотельные батареи могут открыть новую эру более безопасных, эффективных и широкомасштабных применений.