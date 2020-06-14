Найден метод прослушки людей с помощью обычной лампочки

Новый метод под названием Lamphone позволяет восстанавливать разговоры и аудиозаписи по вибрациям в лампочке. Он основан на простом принципе — когда звуковые волны распространяются, объекты начинают вибрировать. Если это происходит с лампочкой, вибрации создают небольшое мерцание светового излучения. Человеку они не заметны, но можно использовать мощные датчики. Они записывают вариации света, а затем переводят их обратно в звуковые волны.

Главное ограничение такого метода заключается в том, что желающим получить разговор нужно держать лампочку в поле зрения. Если беседа происходит в комнате без окон, то способ применить не удастся. Так же, как случае, если лампочки прикрыты декоративными элементами. Однако при наличии благоприятных условий хакеры могут успешно восстанавливать разговоры, даже находясь на отдалении в 25 метров от помещения.