Найден многоклеточный предок животных и людей

Микрофоссилии — это окаменелые остатки организмов, невидимые невооружённым глазом. В них нашли предков животных возрастом около миллиарда лет, пишет Naked Science.

Учёные увидели в собранных образцах отпечатки клеточных скоплений, которые состояли из клеток одного или двух разных типов. Исследователи пришли к выводу, что нашли одного из ранних многоклеточных организмов. Его назвали Bicellum brasieri. Если быть точнее, обнаруженное существо не совсем многоклеточный организм. Это, скорее, объединение клеток. Может включать в себя то один, то два типа клеток. Тем не менее, как заявили учёные, находка позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных началась более миллиарда лет назад в пресных водоёмах.