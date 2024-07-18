Найден неожиданный «плюс» от загрязнения микропластиком океанов

Исследование, проведенное с помощью моделирования и реальных экспериментов, было посвящено изучению того, как микропластик влияет на образование и стабильность морской пены в критическом поверхностном микрослое, где воздух встречается с водой.

Ведущий автор Питер Фишер пояснил: «Микропластик, наряду с природными поверхностно-активными материалами, влияет на морскую пену, изменяя поверхностное натяжение воды». Группа исследователей заметила, что частицы микропластика из северной части Тихого океана увеличивают высоту и устойчивость морской пены, особенно на небольших волнах.

Несмотря на то, что микропластик является загрязнителем, он обладает неожиданными преимуществами, например, увеличивает отражение ультрафиолетовых лучей. Морская пена, имеющая решающее значение для таких океанических процессов, как формирование облаков и кислородный обмен, потенциально может выиграть от увеличения, вызванного загрязнением микропластиком.

Будущие исследования направлены на уточнение полученных результатов в более естественных условиях и изучение влияния дополнительных факторов, таких как биопленки и фотохимическая деградация, на динамику морской пены.