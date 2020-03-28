Найден неожиданный способ удалять вирусы из воды

Исследованием занялись учёные Нидерландского университета морских исследований. Они обнаружили, что губки могут поглощать вирусы при фильтрации морской воды. Животные просто захватывают их вместе с едой.

Это касается не только губок, другие жители моря тоже фильтрует морскую воду, но очищают её от вирусов не так эффективно. Например, японская устрица, фильтруя воду для поглощения кислорода, смогла удалить из неё 12% вирусов.

Морские губки же очистили воду от вирусов на 94% в течение трёх часов. Стоит отметить, что в эксперименте учёные использовали разные типы вирусов. Эффективность губок при этом не падала.