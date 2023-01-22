Найден новый папирус египетской Книги мертвых

Был найден полный папирус, рассказывает Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Свиток был назван "папирусом Вазири". В настоящее время он переводится на арабский язык.

Эти "книги" были сборниками погребальных текстов и заклинаний, призванных помочь умершим в их путешествии по подземному миру. Первоначально они рисовались на предметах или были написаны на стенах погребальных камер. Со временем к ним добавились иллюстрации, и заклинания стали наноситься на внутреннюю поверхность гробов или льняных пелен, в которые заворачивали умерших.

После того как найденный папирус был полностью восстановлен, его размер составил 16 метров. Ученые подтвердили, что свиток действительно содержит заклинания из Книги мертвых. По словам Вазири, папирус будет представлен на открытии Большого Египетского музея в Каире в этом году.