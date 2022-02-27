Найден новый способ борьбы с сердечной недостаточностью

Гелеобразный слой, называемый гликокаликс, покрывает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и действует как сито, регулируя поступление питательных веществ из крови в сердце и другие ткани организма.

Профессор Саймон Сатчелл, доктор Ян Цю и их команда из Бристольского университета изучали мышей с диабетом 1 и 2 типа и обнаружили, что гликокаликс в мелких кровеносных сосудах сердца поврежден.

Они обнаружили, что это повреждение связано с повышенным движением жидкости в стенках сердца, что приводит к отеку и повышенной жесткости сердечной мышцы. Это не позволяет сердцу правильно расслабляться между ударами, а значит, сердце не может эффективно перекачивать кровь по организму.

Чтобы проверить, улучшит ли восстановление гликокаликса работу сердца, мышам-диабетикам давали вещество, известное как ангиопоэтин 1, которое восстанавливает гликокаликс. Через три часа после лечения исследователи обнаружили, что покрытие и толщина гликокаликса в кровеносных сосудах увеличились. Когда они посмотрели на ультразвуковые снимки сердца, их способность расслабляться между ударами также улучшилась.

Команда планирует определить ключевые изменения в гликокаликсе у пациентов с диабетом. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли защита гликокаликса от разрушения уменьшить проблемы с сердцем, наблюдаемые у этих людей.