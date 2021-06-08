Найден новый способ получить электроэнергию из окружающей среды

Исследователи создали небольшие углеродные частицы, которые способны создавать электрический ток, плавая в органическом растворителе. Эти частицы сделаны из измельчённых углеродных нанотрубок, покрытых тефлоноподобным полимером. Растворитель может вытягивать электроны из частиц. Полученного тока будет вполне достаточно для питания крошечных роботов.

По сути, для получения электроэнергии нужно лишь пропустить растворитель через слой частиц. Учёные назвали это электрохимией без проводов. Сейчас разработка позволяет генерировать до 0,7 вольт электричества на частицу. Эти частицы можно объединить для увеличения показателей. В результате получается компактный реактор.