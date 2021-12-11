Найден очень быстрый способ рыть туннели

Компания уже протестировала технологию в промышленном парке в Калифорнии. Камни удалось нагреть до температуры выше 5537 градусов по Цельсию. С тех пор Petra решила применять чуть-чуть иной метод: она взрывает пласты породы при температуре около тысячи градусов по Цельсию, используя газ и тепло. Компания запатентовала особую смесь, но держит состав в секрете.

Стартап намерен изменить индустрию прокладки подземных коммуникаций. По заявлению компании, использование горячего газа Petra может сократить расходы на рытьё траншей для трубопроводов на 50-80%. Сейчас стартап изучает, работает ли этот метод с разными видами камня, включая известняк или гранит.