Наука и технологии
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Найден очень быстрый способ рыть туннели

Можно просто плавить породу
Стартап Petra предложил новый способ рытья туннелей. Вместо пробивания породы следует использовать очень горячий газ.
Найден очень быстрый способ рыть туннели

Компания уже протестировала технологию в промышленном парке в Калифорнии. Камни удалось нагреть до температуры выше 5537 градусов по Цельсию. С тех пор Petra решила применять чуть-чуть иной метод: она взрывает пласты породы при температуре около тысячи градусов по Цельсию, используя газ и тепло. Компания запатентовала особую смесь, но держит состав в секрете.

Стартап намерен изменить индустрию прокладки подземных коммуникаций. По заявлению компании, использование горячего газа Petra может сократить расходы на рытьё траншей для трубопроводов на 50-80%. Сейчас стартап изучает, работает ли этот метод с разными видами камня, включая известняк или гранит.

Источник: Futurism
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