Найден патент Sony с намёком на секретную игровую приставку

Патентную документацию опубликовали на сайте Национального института промышленной собственности Бразилии (INPI). Ранее именно там был обнаружен возможный дизайн консоли PlayStation 5.

Судя по изображениям из патента, игровой картридж будет достаточно толстым. Внешне он будет похож на картриджи для классических приставок наподобие Dendy. В документах также указано, что изобретателем является арт-директор Sony, который работает над продуктами бренда PlayStation.

Поэтому журналисты предположили, что Sony разрабатывает некое секретное игровое устройство. Оно может выйти на рынок под брендом PlayStation. Но не исключено, что патент так и не будет воплощён в реальность.