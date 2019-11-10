Наука и технологии
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Найден патент Sony с намёком на секретную игровую приставку
Она может выйти под маркой PlayStation
В сети появилась информация о странном патенте Sony. В нём описывается новый картридж для загадочного игрового устройства.
Патентную документацию опубликовали на сайте Национального института промышленной собственности Бразилии (INPI). Ранее именно там был обнаружен возможный дизайн консоли PlayStation 5.
Судя по изображениям из патента, игровой картридж будет достаточно толстым. Внешне он будет похож на картриджи для классических приставок наподобие Dendy. В документах также указано, что изобретателем является арт-директор Sony, который работает над продуктами бренда PlayStation.
Поэтому журналисты предположили, что Sony разрабатывает некое секретное игровое устройство. Оно может выйти на рынок под брендом PlayStation. Но не исключено, что патент так и не будет воплощён в реальность.