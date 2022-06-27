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Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

В Канаде
Золотодобытчик нашёл мумифицированного детёныша шерстистого мамонта на территории Трондек-Хвечин в Юконе, Канада.
Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

Мамонтёнок женского пола был назван Нун чо га (Nun cho ga), что на языке хань означает «большой детёныш животного». Останки мамонта необычайно хорошо сохранились. Их возраст превышает 30 тысяч лет. У животного даже целы ногти на ногах, шкура, волосы, туловище и кишки. В них нашли его последнюю трапезу — траву.

Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

Мамонтёнок, вероятно, отбился от матери и застрял в грязи.

Шерстистые мамонты размером с африканского слона жили десятки тысяч лет назад. Ранние люди охотились на них и использовали мамонтовые кости и бивни для искусства, инструментов и жилищ. Учёные расходятся во мнениях относительно того, что привело к исчезновению животных.

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