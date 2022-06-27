Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

Мамонтёнок, вероятно, отбился от матери и застрял в грязи.

Шерстистые мамонты размером с африканского слона жили десятки тысяч лет назад. Ранние люди охотились на них и использовали мамонтовые кости и бивни для искусства, инструментов и жилищ. Учёные расходятся во мнениях относительно того, что привело к исчезновению животных.