Найден претендент на мегаструктуру пришельцев, собирающую энергию звезд

Ведущий автор исследования Матиас Суазо из Уппсальского университета предупреждает, что аномалии могут объясняться естественными причинами, такими как столкновения планет или молодые звезды, окруженные дисками мусора. Более раннее исследование обнаружило 53 инфракрасные аномалии, но многие из них не были окончательно связаны со сферами Дайсона.

Продолжающиеся исследования и альтернативные теории позволяют предположить, что некоторые звезды могут быть ошибочно идентифицированы как носители сфер Дайсона. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований и надеются использовать космический телескоп NASA James Webb для более точных наблюдений.