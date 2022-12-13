Найден простой способ избежать дефицита витамина A

15:01, 13 декабря 2022
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Найден простой способ избежать дефицита витамина AЭто должны сделать производители
Дефицит витамина А является одной из причин слепоты, а в тяжёлых случаях может привести к летальному исходу. Исследователи Массачусетского технологического института разработали новый способ обогащения продуктов этим веществом. Они надеются, что помогут улучшить здоровье миллионов людей во всём мире.
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Учёные пояснили, что витамин А — нестабильная молекула. Поэтому они решили поместить её в защитный полимер, который предотвращает разрушение питательных веществ во время приготовления пищи или хранения.
В небольшом клиническом испытании исследователи показали, что когда люди ели хлеб, обогащённый инкапсулированным витамином А, его биодоступность была аналогична той, когда потребляешь витамин А сам по себе.