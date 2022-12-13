Найден простой способ избежать дефицита витамина A

Учёные пояснили, что витамин А — нестабильная молекула. Поэтому они решили поместить её в защитный полимер, который предотвращает разрушение питательных веществ во время приготовления пищи или хранения.

В небольшом клиническом испытании исследователи показали, что когда люди ели хлеб, обогащённый инкапсулированным витамином А, его биодоступность была аналогична той, когда потребляешь витамин А сам по себе.