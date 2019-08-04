Найден простой способ избежать старческого слабоумия

Нужно больше общаться с другими людьми. Учёные из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 10 000 взрослых, которые были собраны в период с 10985 года по 2013, и обнаружили связь между результатами тестов на познавательные навыки и частотой социальных контактов.

Естественно, чем больше таковых было у человека, тем лучше он справлялся с заданиями. Особенно яркая связь обнаружилась у 60-летних. Так, у участников в возрасте 60 лет, которые виделись с друзьями почти каждый день, риск развития деменции снижался на 12%.