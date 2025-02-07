Найден простой способ разрушения вечных химикатов

Фенг Сяо и его команда обнаружили, что нагревание PFAS с гранулированным активированным углем (GAC) при температуре 300 °C может разрушить 90% этих химикатов, превратив их в безвредные вещества. Ранее для этого требовались гораздо более высокие температуры и дорогостоящие процессы.

GAC, распространенный и доступный материал, используемый в фильтрах для воды, делает этот метод «практичным и устойчивым».

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