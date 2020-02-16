Найден простой способ снизить риск сердечного приступа в два раза

Специалисты выяснили это с помощью исследования на 3400 добровольцах в возрасте от 35 до 75 лет. На протяжении пяти лет участники рассказывали исследователям о состоянии здоровья. Учёные обращали внимание на частоту и среднюю продолжительность дневного сна, а также сердечные болезни.

Как оказалось, ежедневный дневной сон связан с увеличенным риском сердечного приступа. А вот если участники практиковали такой сон два раза в неделю, то наоборот имели меньший риск сердечного приступа. Длительность сна особого значения не имела, то есть хватало и непродолжительного.