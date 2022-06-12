Найден самый большой хищный динозавр Европы

Вчера в 22:21
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Найден самый большой хищный динозавр ЕвропыСпинозаврид белых скал
На острове Уайт в проливе Ла-Манш нашли кости, принадлежащие ранее неизвестному динозавру. Похоже, что он был самым крупным хищником в доисторической Европе.
Возраст окаменелостей составил 125 млн лет. А их анализ показал, что кости принадлежали огромному животное, длина которого превышала 10 метров. Это животное принадлежало к спинозавридам, двуногим ящерам с челюстью крокодильего типа. Конические зубы в ней подходили для охоты на водных животных.
Новый вид предварительно назвали «спинозавридом белых скал» (White Rock Spinosaurid). Учёные говорят, что находка может быть свидетельством в пользу того, что спинозавриды появились на территории нынешней Западной Европы, а уже потом распространились на других территориях по миру.