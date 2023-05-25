Найден самый древний строительный чертеж в мире

Примечательно, что похожий камень и нарисованная на ней структура, соответствующая его дизайну, были недавно обнаружены в Саудовской Аравии, возраст которых оценивается примерно в 8 000 лет.

Замысловатость и точность рисунков заставляют задуматься об архитектурных знаниях и личности строителей - загадки, которые еще предстоит разгадать.