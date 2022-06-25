Найден самый глубоко затонувший корабль

Сегодня в 18:36
1 мин.
Найден самый глубоко затонувший корабльОн пошёл ко дну во время Второй мировой
Исследователи обнаружили самое глубокое из когда-либо затонувших судов — эсминец ВМС США, ушедший на дно во время Второй мировой войны.
Это эскортный миноносец USS Samuel B. Roberts, который затонул во время битвы у Самара в Филиппинском море в октябре 1944 года. Он находится на глубине 6 895 метров. Техасский финансист и искатель приключений Виктор Весково (Victor Vescovo), владеющий глубоководным аппаратом, обнаружил корабль разбитым, но практически целым.
Известно, что из 224 человек экипажа 89 погибли. У затонувшего судна видны пробоины от японских снарядов и в кормовой части есть следы одного массированного попадания. Судя по виду корабля, он сначала ударился о морское дно носовой частью.