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Найден самый глубоко затонувший корабль

Он пошёл ко дну во время Второй мировой
Исследователи обнаружили самое глубокое из когда-либо затонувших судов — эсминец ВМС США, ушедший на дно во время Второй мировой войны.
Найден самый глубоко затонувший корабль

Это эскортный миноносец USS Samuel B. Roberts, который затонул во время битвы у Самара в Филиппинском море в октябре 1944 года. Он находится на глубине 6 895 метров. Техасский финансист и искатель приключений Виктор Весково (Victor Vescovo), владеющий глубоководным аппаратом, обнаружил корабль разбитым, но практически целым.

Найден самый глубоко затонувший корабль

Известно, что из 224 человек экипажа 89 погибли. У затонувшего судна видны пробоины от японских снарядов и в кормовой части есть следы одного массированного попадания. Судя по виду корабля, он сначала ударился о морское дно носовой частью.

Источник:BBC
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