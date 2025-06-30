Найден способ добычи золота чистотой свыше 99% из электронного мусора

Опубликовано 30 июня 2025, 19:301 мин.
Найден способ добычи золота чистотой свыше 99% из электронного мусораУчёные из Австралии придумали
Учёные из Австралии разработали новый, более безопасный и экологичный способ добычи золота из руды и старой электроники. Команда из университета Флиндерс заменила ядовитый цианид, который обычно используется для извлечения золота, на более безопасное вещество — трихлоризоциануровую кислоту (TCCA), которую часто применяют для очистки воды.
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Они также создали специальный полимер на основе серы, который выбирает только золото из раствора. После нагрева или обработки этот полимер позволяет получить золото чистотой свыше 99%.
Новая технология не только безопаснее для людей и окружающей среды, но и экономичнее: полимер можно использовать многократно, снижая расходы и потребление ресурсов. Кроме того, она может заменить ртуть, которая часто применяется при добыче золота в небольших шахтах и загрязняет природу.
Учёные успешно протестировали метод на старых электронных устройствах и лабораторных отходах.