Найден способ добычи золота чистотой свыше 99% из электронного мусора

Они также создали специальный полимер на основе серы, который выбирает только золото из раствора. После нагрева или обработки этот полимер позволяет получить золото чистотой свыше 99%.

Новая технология не только безопаснее для людей и окружающей среды, но и экономичнее: полимер можно использовать многократно, снижая расходы и потребление ресурсов. Кроме того, она может заменить ртуть, которая часто применяется при добыче золота в небольших шахтах и загрязняет природу.

Учёные успешно протестировали метод на старых электронных устройствах и лабораторных отходах.