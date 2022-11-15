Найден способ использовать грибы как основу для компьютерных чипов

Большинство микросхем устанавливаются на пластиковую основу. К сожалению, используемый тип пластика не подлежит вторичной переработке, а это означает, что большинство компьютерных чипов попадают на свалки по всему миру и не разлагаются.

В поиске подходящей биоподложки учёные наткнулись на гриб Ganoderma lucidum, или трутовик лакированный. Он отращивает кожу, чтобы покрыть свой мицелий — его корневидную часть. Сняв часть кожи с нескольких образцов, исследователи обнаружили, что она гибкая, обеспечивает хорошую изоляцию и способна выдерживать высокие температуры. Если хранить её вдали от света и влаги, кожа прослужит долго.

Команда разработала способ нанесения электронных компонентов на кожу. Тестирование показало, что новый материал работает почти так же хорошо, как и традиционные пластиковые подложки. Он может выдерживать многократные изгибы.