Найден способ избежать повторного набора веса после диеты

18:34, 25 марта 2023
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Найден способ избежать повторного набора веса после диетыПока проверено на мышах
Нередко после того, как человек перестаёт соблюдать диету, потерянный вес возвращается. Теперь учёные нашли способ избежать этого.
Фото: Unsplash
Проводя эксперименты на мышах, исследователи увидели, что после диеты клетки их мозга меняются. В результате животные начинают испытывать сильный голод и набирать вес после похудения. В частности оказалось, что активируются клетки AgRP. Причём эта активация сохраняется длительное время.
В итоге учёные смогли избирательно замедлить работу нейронных путей у мышей. Так удалось уменьшить их тягу к пище, а значит и набор веса. Результаты исследования могут помочь разработать лекарства для людей в будущем.