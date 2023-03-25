Наука и технологии
18:34, 25 марта 2023
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Найден способ избежать повторного набора веса после диеты

Пока проверено на мышах

Нередко после того, как человек перестаёт соблюдать диету, потерянный вес возвращается. Теперь учёные нашли способ избежать этого.

Найден способ избежать повторного набора веса после диеты

Фото: Unsplash

Проводя эксперименты на мышах, исследователи увидели, что после диеты клетки их мозга меняются. В результате животные начинают испытывать сильный голод и набирать вес после похудения. В частности оказалось, что активируются клетки AgRP. Причём эта активация сохраняется длительное время.

В итоге учёные смогли избирательно замедлить работу нейронных путей у мышей. Так удалось уменьшить их тягу к пище, а значит и набор веса. Результаты исследования могут помочь разработать лекарства для людей в будущем.

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