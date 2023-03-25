Найден способ избежать повторного набора веса после диеты

Проводя эксперименты на мышах, исследователи увидели, что после диеты клетки их мозга меняются. В результате животные начинают испытывать сильный голод и набирать вес после похудения. В частности оказалось, что активируются клетки AgRP. Причём эта активация сохраняется длительное время.

В итоге учёные смогли избирательно замедлить работу нейронных путей у мышей. Так удалось уменьшить их тягу к пище, а значит и набор веса. Результаты исследования могут помочь разработать лекарства для людей в будущем.