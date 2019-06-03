Найден способ манипулировать чувством голода

Учёные выяснили это во время следующего эксперимента. 22 человека они поместили в аппарат МРТ и показывали им различные изображения с периодичностью в 1,5 секунды: абстрактные узоры, фигуры и фотографии гамбургеров. При демонстрации последних, миндалевидное тело головного мозга, которое отвечает за формирование аппетита, проявляло наибольшую активность. Затем ученые значительно уменьшили время показа изображений — до 0,02 секунды. Испытуемые на такой скорости уже не могли определить, что изображено на рисунке. Однако миндалевидное тело всё равно продолжило реагировать именно на изображения гамбургеров, игнорируя абстракции.

Исследователи пришли к выводу, что не имеет значения, успеваем мы распознавать изображения еды, или нет. Наш мозг фиксирует визуальную информацию прежде, чем мы можем осознать.

Учёные считают, что их находка может помочь провоцировать у пациентов со сниженным аппетитом чувство голода. Впрочем, не исключено, что открытие могут использовать и маркетологи для манипуляции клиентами.