Найден способ накачать колёса велосипеда без насоса

Дизайнеры представили проект на краудфандинговой площадке Kickstarter. Авторы создали две модели рам — для шоссейного и горного велосипеда. Рядом с кареткой на раме находится клапан сброса избыточного давления. Сама рама герметично заварена.

Из нижней трубы рамы отходит гибкий шланг с вентилем. Через него и можно накачать колесо. Авторы проекта утверждают, что запаса воздуха в раме хватит для накачки трёх колес 27,5×2,80 до полутора атмосфер.

Стоимость модернизированных рам начинается с 990 евро. Покупатели получат товар в 2021 году.