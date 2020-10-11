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Найден способ накачать колёса велосипеда без насоса
Можно накачать воздух прямо в раму
Французские дизайнеры нашли способ накачать колёса велосипеда без насоса. В качестве баллона для сжатого воздуха они предлагают использовать велосипедную раму. Её можно заранее накачать дома перед длительной поездкой и не брать насос с собой.
Дизайнеры представили проект на краудфандинговой площадке Kickstarter. Авторы создали две модели рам — для шоссейного и горного велосипеда. Рядом с кареткой на раме находится клапан сброса избыточного давления. Сама рама герметично заварена.
Из нижней трубы рамы отходит гибкий шланг с вентилем. Через него и можно накачать колесо. Авторы проекта утверждают, что запаса воздуха в раме хватит для накачки трёх колес 27,5×2,80 до полутора атмосфер.
Стоимость модернизированных рам начинается с 990 евро. Покупатели получат товар в 2021 году.