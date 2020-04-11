Найден способ научить беспилотный автомобиль ездить по пересечённой местности

О разработке рассказали исследователи из Университета Макгилла. Они создали новый метод обучения беспилотных автомобилей на дистанционном управлении. Помимо снимков в нём применяются данные с датчиков на борту машины, которые помогают учитывать неровности рельефа и препятствия.

Пока разработка находится на первом этапе, однако в будущем может быть использована производителями беспилотных автомобилей, в том числе Tesla. Сейчас в обучении интеллектуальных систем машин они, в основном, полагаются на записи с видеокамер.

Учёные рассказали, что точность навигационной системы при использовании камер достигала 60-78%. А вот после внедрения аэрофотоснимков этот показатель увеличился.