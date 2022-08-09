Найден способ обезвредить робособак с винтовками

Вчера в 23:09
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Найден способ обезвредить робособак с винтовкамиТеперь мы чуть лучше готовы к восстанию машин
Автономных роботов-собак со штурмовыми винтовками удалось отключить дистанционно, перехватив их сигнал с помощью «тамагочи для хакеров».
Пользователь GitHub MAVProxyUse изучил документацию робособак HangZhou YuShu Technology серии Go1 и нашёл бэкдор, позволяющий удаленно управлять устройством. Выяснилось, что у каждого железного пса есть дистанционный выключатель: если он получает определённый сигнал на частоте 433 МГц, то робот «засыпает».
MAVProxyUse использовал мультитул Flipper Zero, который называют «тамагочи для хакеров», чтобы перехватить и скопировать сигнал. Таким образом Flipper Zero превратился в пульт от робособаки.
Ранее армия США начала использовать робопсов, вооружённых штурмовыми винтовками. Они могут вести прицельный огонь на 1200 метров.