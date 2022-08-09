Найден способ обезвредить робособак с винтовками

Пользователь GitHub MAVProxyUse изучил документацию робособак HangZhou YuShu Technology серии Go1 и нашёл бэкдор, позволяющий удаленно управлять устройством. Выяснилось, что у каждого железного пса есть дистанционный выключатель: если он получает определённый сигнал на частоте 433 МГц, то робот «засыпает».

MAVProxyUse использовал мультитул Flipper Zero, который называют «тамагочи для хакеров», чтобы перехватить и скопировать сигнал. Таким образом Flipper Zero превратился в пульт от робособаки.

Ранее армия США начала использовать робопсов, вооружённых штурмовыми винтовками. Они могут вести прицельный огонь на 1200 метров.