Найден способ облегчить одиночество

Учёные из Университета Джеймса Кука провели исследование с участием более двух тысяч добровольцев из разных стран. С ними провели 12 экспериментов.

Оказалось, что более громкие звуки вызывали у людей чувство близости к другим, как психологическое, так и физическое. Также выяснилось, что после социальной изоляции люди стали предпочитать более громкие звуки.

Учёные пришли к выводу, что шум создаёт более «социальную» атмосферу. «Мы думаем, это потому, что живые и яркие места, как правило, громче, чем безжизненные и бесплодные. Кроме того, люди, как правило, более словоохотливы с друзьями и спокойнее с незнакомцами, поэтому со временем громкие звуки могут напоминать о событиях и людях», — поделились предположениями учёные.